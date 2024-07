Comparte

El diputado y nuevo presidente interino de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó el panorama político que se avecina en su nuevo cargo, esto en el marco de las elecciones municipales y regionales de octubre próximo.

“Estamos contra el tiempo. El lunes se inscriben las candidaturas municipales a alcaldes, concejales, gobernadores y cores”, sostuvo el parlamentario, agregando que “todavía quedan nudos por resolver, si es que lo que queremos es tener una unidad que nos permita enfrentar mejor a la izquierda”.

“Mi anhelo, y por lo que voy a trabajar, es que tengamos un solo candidato a alcalde en cada comuna de toda la oposición, de tal manera de poder revertir el muy mal resultado municipal que tuvimos hace cuatro años, y que nos permita también pavimentar el camino para ganar las elecciones presidenciales, y sacar al Frente Amplio de La Moneda“, explicó Ramírez en “La Mañana de Agricultura”.

¿Eso significa pactar con republicanos? Para el timonel, “republicanos ha dicho desde el minuto uno que ellos están disponibles a conversar en una lógica de omisión. Es decir, que donde nosotros llevemos candidatos, ellos no lleven y viceversa, cosa que me parece bien”.

“Yo siempre hubiera preferido un acuerdo mucho más amplio. Creo que la unidad mientras más férrea, más daño le hace a la izquierda, pero me parece suficientemente bueno un pacto por omisión, y tenemos decenas de nudos en municipios y gobernaciones regionales en los que hasta el momento todos estamos llevando candidatos y eso al final lo que hace es asegurarle el triunfo a la izquierda”, aseveró.

“Y tenemos también estas conversaciones que están mucho más avanzadas con demócratas y con Amarillos, de tal manera de formar una gran fuerza opositora que finalmente permita que derrotemos al gobierno en estas elecciones municipales”, sumó.

Ramírez y Gobernación de Santiago

En el caso de la Gobernación de Santiago, Ramírez dijo que “nosotros hemos estado explorando varios nombres. Nuestro plan A, lo que nosotros quisiéramos que ocurra, es que una persona que es independiente, muy querida por los chilenos, que es Paula Daza, sea la candidata a gobernador regional por la Metropolitana”.

“Ella, hasta el momento, no nos ha dicho ‘bueno’, y si nos dice que no, tenemos otras alternativas de candidatos muy fuertes, algunos muy conocidos, que no quisiera mencionar sus nombres en este momento, y si finalmente resulta que el candidato del Partido Republicano es más fuerte, lo apoyaremos, e iremos todos en unidad en la gobernación regional”, concluyó.

