Luego de días de incertidumbre, carabineros informó que durante la noche de ayer jueves, se llevó a cabo la fiscalización de los colombianos que quedaron en arresto domiciliario luego de agredir a personal policial en el Barrio Franklin.

Bajo esa línea, los diputados de oposición se pronunciaron sobre el caso de los extranjeros, haciendo un llamado al Gobierno y al Poder Judicial a implementar penas más estrictas.

Esto, luego de la decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago de otorgar arresto domiciliario a los agresores, en lugar de prisión preventiva, ha generado cuestionamientos entre los legisladores.

Los cuestionamientos desde el Partido Republicano

Al respecto, el diputado Stephan Schubert del Partido Republicano expresó su desconcierto ante la situación de estos ciudadanos colombianos.

“Cuesta entender que en la realidad delictual que estamos viviendo en nuestro país, en particular en la región metropolitana, nuevamente el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, ordena y decreta la libertad para ciudadanos extranjeros que amenazaron a carabineros de Chile y los envía con arresto domiciliario, no obstante haber ingresado de manera irregular al país y haber comprado identidades falsas”.

Schubert enfatizó la falta de criterio de realidad por parte del juez y pidió explicaciones al Poder Judicial.

Por su parte, la parlamentaria Catalina Del Real, también del Partido Republicano, cuestionó la falta de prisión preventiva: “La prisión preventiva es para personas que pueden ser un riesgo para la sociedad y francamente no sé bajo qué criterio no se les aplicó esa cautelar a estas dos personas que demostraron ser tan violentas y sin ningún respeto hacia nuestras autoridades policiales como es Carabineros. Dos personas que además entraron a Chile por pasos no habilitados, que se encontraban en situación irregular y que el subsecretario quería expulsar”.

Del Real lamentó que los agresores terminen burlándose de la justicia chilena y representando un riesgo para los ciudadanos.

La critica al gobierno y organismos internacionales

El diputado Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano (PSC), señaló las fallas en el control de la inmigración ilegal: “Esto ocurre porque entran ilegalmente y a través del proceso de blanqueamiento legal que realiza el gobierno con ACNUR de la ONU. En la Cámara se propuso que se tuviera por domicilio conocido solamente el correo electrónico, por tanto, se sabía que era inubicable”.

Arroyo abogó por un proyecto de ley que tipifique el ingreso ilegal como delito, el cual aún duerme en el Senado, como medida disuasoria para los inmigrantes ilegales.

Asimismo, Jorge Durán, diputado de RN, mostró su apoyo a las fuerzas policiales y pidió medidas más severas: “Lo único que concuerdo con el subsecretario Monsalve es que no vamos a tolerar ninguna agresión a nuestras policías. Pero a esto, debo agregar que frente a los hechos de violencia de algunos extranjeros hay que ser más radicales y decisivos. A cada extranjero que agrede a un policía, ya sea de Carabineros o PDI, hay que dejarlo en la frontera en plena pampa y que camine a otras naciones”.

El caso de los colombianos de Franklin no es el único

Finalmente, Karen Medina, diputada del Partido De la Gente, criticó la falta de iniciativa del Ministerio del Interior: “Interior sabe que tenemos este problema, este vacío legal y que tenemos muchos extranjeros con orden de expulsión, que hoy día no se sabe dónde están. No entiendo cómo en este caso no se tomó el resguardo para poder haber dejado en prisión preventiva a estas personas para ser expulsadas”.

La representante del PDG instó a la cartera de Seguridad Pública a mejorar la ley y cumplir con las órdenes de expulsión para garantizar la seguridad en el país.