El candidato a alcalde por Santiago, Mario Desbordes, acusó al Presidente Gabriel Boric de “intervenir abiertamente” en favor de la alcaldesa Irací Hassler de cara a las elecciones municipales de octubre.

El exministro aseguró además que el anuncio de la construcción de la cárcel en Santiago “es un tongo” para transformar la figura de la jefa comunal “en una heroína de Marvel”.

“Yo no me puedo confiar de las encuestas. No tenemos una certeza de cuantas personas que no viven en la comuna se cambiaron a votar a Santiago. Quizás por razones de disciplina partidaria, cercanos al Partido Comunista, están votando en la comuna, pueden ser miles”, declaró en La Mañana de Agricultura.

“Eso tergiversa finalmente el resultado de la elección. Estamos atentos a eso y vamos a revisar el padrón, vamos eventualmente hacer las denuncias. Estuve con comerciantes en Franklin y les decía que hay que estar atentos y que la gente vaya a votar”, comentó.

“No hay duda de que este intento del gobierno, burdo, mañoso, de quitarle la sanción al voto de los chilenos en el extranjero, tiene nombre y apellido, como es Santiago”, añadió el exministro.

“Yo le he dicho la ‘Ley Irací’, porque está hecha a la mediada de la campaña de ella. En Santiago, un cuarto del electorado es migrante, entre peruanos, venezolanos y otras nacionalidades”, acusó.

Mario Desbordes: “El gobierno ha intervenido de manera sucia”

“El gobierno ha intervenido de manera sucia. Esta intervención directa, ver al Presidente ‘tuiteando’ que ‘estamos con Irací sacando una casa tomada’. Después, la dueña de la casa denuncia que no hicieron nada en tres años”, criticó.

“Enhorabuena de que saquen las casas tomadas, me parece bien, pero no es creíble ver a una alcaldesa que se opuso a todo lo que fuera seguridad hoy día prácticamente ser una carabinera más“, dijo Desbordes.

“Nosotros vemos al Partido Comunista que está defendiendo a Maduro, a Kim Jong-un, a la dictadura de los Castro, que lleva 60 años en Cuba. No son muy respetuosos de la Democracia”, declaró.

“No me sorprende todas estas estratagemas para ganar la elección, que el Gobierno intervenga de manera abierta. Ahora, después de tres años en que la seguridad les importó nada, estén de cabeza usando todos los recursos fiscales, Carabineros, PDI, Delegado Presidencial y tantas otras cosas más en la campaña”, añadió.

“Están haciendo unos shows enormes en el Parque O’Higgins, con invitados especiales, con cantantes financiados con fondos municipales”, afirmó.

En la instancia, el candidato además acusó que el anuncio de la construcción de la cárcel de alta seguridad en Santiago, es “un tongo” para elevar la figura de la alcaldesa.

“Este anuncio no estaba dentro del listado de siete cárceles que había dicho el Gobierno que iba a hacer. Pero se decide hacer en Santiago y se le dice a la alcaldesa ‘esto va ahí para que tú defiendas a la gente’. Entonces transformamos a la alcaldesa en una heroína de Marvel“, aseguró.

“Con todo el respeto del mundo por el Presidente de la República, que hoy día es un operador político más en la campaña de Irací Hassler. Me permite sospechar de que aquí podría haber un tongo”, sentenció.

