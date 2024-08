Comparte

En conversación con La Mañana de Agricultura, el diputado del PS e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Tomás de Rementería, abordó la crisis actual entre Chile y Venezuela y la posibilidad de que se produzca una nueva ola migratoria.

“Terminado el Régimen de Maduro, que se ve cada vez más aferrado al poder, espero que la presión internacional pueda hacer que por fin salga. Pero no va a ser inmediato que todo el mundo vuelva a Venezuela. Lo hemos visto en otras transiciones dictatoriales, lo vemos en Chile, todos tenemos una persona que salió y muchos no volvieron”, declaró.

“Las personas venezolanas hay algunas que llevan 6 años acá, que no sabemos si caído el régimen van a volver a Venezuela. Tenemos que ser claros en eso, pero si lo que tenemos que prever es la forma en la que vamos a regular para que las personas no lleguen de maera irregular. Yo sería bastante estricto en eso, porque Chile no soporta otra ola migratoria”, señaló.

“Tenemos una ola que fue muy grande, que partió hace cuatro o cinco años. Primero llegaron por avión, en situación regular y con visa de turista, después ya empezaron estos ingresos por pasos irregulares. Ahí tiene que haber una estrategia de aumento de la cobertura militar, hay pasos y senderos no regulados que tenemos que ver la forma de cerrarlos“, comentó.

Respecto a como llevar a cabo estos cierres, el parlamentario señaló que “las medidas deben ser mayor presencia militar y de Carabineros, pero con las facultades y lugares para llevarlos. Hay que hacer un lugar ahí mismo y que esto pase por una solución de carácter latinoamericano. Hay que buscar la forma de que países que no han tenido olas migratorias reciban a algunas de estas personas”, afirmó.

A juicio del diputado, las fuerzas militares “tienen que tener la capacidad de detener a las personas y que esas personas detenidas sean llevadas a un lugar que esté en la frontera. Que no entren a centros urbanos. Tenemos que construir una cárcel especial para migrantes, que cometen el nuevo delito que se crea y que complica el tema de las expulsiones”, declaró.

“Necesitamos que algún país los reciba cuando uno los expulsa, no es llegar y expulsar a una persona si no te los recibe nadie. Bolivia no ha cooperado en nada, no ahora, sino que históricamente. Los entiendo, son un país de tránsito, los migrantes pasan y entran a Chile, es espectacular para ellos, pero también algún sentimiento de vecindad debería haber. Decir ‘hagámonos cargo de algunos, los redireccionamos'”, criticó.

Por otro lado, al abordar la polémica en trono al cuestionado proceso electoral en Venezuela y al aumento en la tensión de las relaciones de este país con Chile, afirmó que “el Presidente Boric ha sido bastante audaz en este tema, fue el primero de Latinoamérica que exige la transparencia, el conteo de las actas, el escrutinio mesa a mesa”.

“Él dice además que el resultado no es creíble. En eso el Presidente Boric ha ido un paso más allá. La relación hoy día es inexistente, lo de Maduro ya es un tono de manicomio”.

“Habla de que las protestas son hechas por agentes entrenados por el Gobierno de Boric en Chile, lo que me parece una locura. Ya llevábamos un tiempo de estas declaraciones un poco desatadas contra Chile, con el fiscal que dice el crimen de Ojeda es hecho por agentes chilenos”, recordó.

“El canciller, aparte de insultar al Presidente Boric, habla de que el Tren de Aragua es un invento de la prensa chilena y que son chilenos. Es un tema que viene de hace rato y una escalada contra Chile, en especial contra el Presidente Boric”, comentó.

“Les duele que un presidente de izquierda, de centro-izquierda, tenga una posición tan tajante sobre el tema de democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Ahora se nota que no quieren que nadie los observe y expulsan a todos los países que han sido críticos de la situación“, señaló.