Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, aclaró al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, que los municipios no pueden aplicar la ley “Chao Cables”, puesto que mientras no esté un reglamento, no puede ser aplicada la legislación por los municipios.

El subsecretario Araya, manifestó que la ley está vigente desde 2019 y que los municipios tienen la facultad para ordenar el retiro y ordenamiento de los cables, a lo que el alcalde Carter aclaró que dicha información no es correcta.

“La ley que habilitaría a los municipios para poder ordenar el retiro de los cables en desuso y que permitiría evitar la caída de estos, en el evento de una tormenta. No tiene reglamento desde hace años. Vale decir, es una ley que no puede ser efectiva por parte del municipio, por eso falta a la verdad el subsecretario de comunicaciones, cuando dice que los municipios han dejado de cumplir esa obligación”, afirmó el edil de La Florida.

Rodolfo Carter, aseguró que “Por eso, y aun cuando este subsecretario no depende del ministro de Energía, le hemos pedido al principal responsable de liderar el combate a la crisis luego de la tormenta de hace días, es decir, al ministro Pardow, que ponga las cosas en su lugar. No puede ser que una autoridad de Gobierno falte a la verdad y engañe a la opinión pública”.

“Los municipios, todos sin excepción, hemos estado a la cabeza de nuestros vecinos, frente al abandono de las empresas eléctricas y particularmente cuando un subsecretario falta a la verdad cuando una ley no está completamente implementada”, afirmó Carter.

Carter emplaza al subsecretario por Ley Chao Cables y facultades municipales

Todo esto por la interrupción de suministro eléctrico en diferentes zonas del país por el paso de un sistema frontal, más de 131 mil clientes a nivel nacional, donde el 62,5% pertenecen a la Región Metropolitana, todavía permanecen sin energía. En el caso de La Florida, son 2.500 los vecinos que siguen sin luz.

Tras la demora en la reposición del servicio eléctrico, las autoridades locales y parlamentarios han cuestionado la implementación de la ley Chao Cables —que regula el tendido y retiro de las líneas aéreas–

Mientras que la Subsecretaría de Telecomunicaciones afirmó, equivocadamente, que la norma podría aplicarse por los municipios desde su promulgación en 2019, pese a que no cuente con el reglamento necesario para su aplicación.