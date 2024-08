Comparte

El Presidente Gabriel Boric reiteró la mañana de este miércoles que el Gobierno de Chile “no reconoce el triunfo autoproclamado” de Nicolás Maduro tras las elecciones en Venezuela que se realizaron hace 10 días.

Desde La Moneda, el Mandatario sostuvo que en política internacional se debe “ser sumamente cuidados”, enfatizando además que no tiene dudas que “el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas”.

Junto con lo anterior, acusó que Nicolás Maduro “está cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias, que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún país democrático contra liderazgo de la oposición”.

Al ser consultado por las presiones que hay para que reconozca el triunfo de Edmundo González en Venezuela, el Presidente Boric respondió que se debe aprender de las experiencias pasadas.

“No podemos como comunidad internacional cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó, esto lo entienden la mayoría de los países”, señaló.

“Quiero ser claro, Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro, no confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismo internacionales independientes del régimen”, remarcó.

Boric dijo que no confía en la “independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela”. – Agencia Uno.