Este miércoles la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, hizo un llamado a avanzar “con celeridad” en el fin de la concesión de la empresa Enel, luego de los prolongados y masivos cortes de luz que se registran en distintos puntos del país.

“Acá ha habido faltas graves y lo que nos parece más complejo es que la propia superintendenta ha señalado que la empresa le informaba que había cuadrillas trabajando y que se había restablecido el suministro de energía, pero cuando iba la fiscalización no había cuadrilla y las familias seguían sin suministro”, declaró.

Tras escuchar al ministro de Energía y la SEC en la comisión de Energía del Senado, la jefa de bancada de los senadores DC, Yasna Provoste, señaló que es lamentable que se haya afectado la fe pública y destacó que el término de la concesión no está en duda.

En esa línea, la representante DC aclaró que existen hechos de extrema gravedad, porque hemos escuchado al vocero de Enel diciendo que, si las personas no llaman, ellos no tienen cómo saber que no tiene energía.

“Lo que hemos escuchado de parte del ministro de Energía y la SEC, es que se han tomado compromisos en el marco de una crisis que es muy compleja para más de 850 mil familias que se han quedado sin el suministro de energía eléctrica y esos compromisos, por parte de las empresas distribuidoras, específicamente, Enel, no se han cumplido”, enfatizó la legisladora.

Asimismo, Provoste agregó que “lo que ha demostrado la superintendenta de Electricidad y Combustibles, es que ya el día sábado, Enel abandonó las llamadas. Vale decir, la gente podía llamar y ellos, no tenían dispositivos para atender esas llamadas”.

Además, la senadora DC indicó que “el ministro Pardow (Energía) aclaró que el Presidente solicitó que se revise el término de la concesión, hecho que no está en duda, por tanto, hoy se trabaja en cómo se inicia el término de la concesión de la empresa Enel”.

“El término de la concesión es un camino que debe seguirse con mucha celeridad, pero con la misma celeridad el restablecimiento de la energía eléctrica para miles de familias que esperan que la luz llegue a sus hogares”, concluyó Provoste.