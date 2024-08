Comparte

A través de Instagram, la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), y su pareja, el parlamentario Tomás de Rementería (PS), revelaron este martes que esperan a su primer hijo.

La diputada utilizó la red social para anunciar el embarazo de tres meses. “Hoy quiero compartir con ustedes una noticia que junto a Tomás nos tiene muy felices”, escribió en la publicación, que es acompañada de una ecografía.

“Estoy embarazada, han sido casi 3 meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas“, expresó la parlamentaria, agregando que “por supuesto, es una decisión consciente”.

“Estamos muy contentos y agradecidos de poder vivir juntos esta experiencia”, manifestó en la red social.

“Seré madre por primera vez. No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida“, comentó.

A lo anterior, Cariola reconoció que “me da un poco de miedo, de nervios, pero sé que con el apoyo de Tomás (que será padre por tercera vez), podremos apoyarnos, cuidarnos y vivir junto a sus hermanitos, este bonito y deseado proceso”.

“Les agradezco y me alegra hacerles parte de esta noticia que nos tiene entusiasmados y muy felices”, concluye la publicación, que ya lleva más de 34 mil “Me Gusta” y sobre los dos mil comentarios.

Diputado del Partido Socialista (PS) Tomás de Rementería. – Agencia Uno.

Ministra Vallejo celebra embarazo de Cariola

Quien comentó esta noticia en Instagram, fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien también espera un bebé.

“Es una hermosa y emocionante noticia compañera. Encuentro demasiado genial e increíble que coincidamos en este proceso“, fueron las palabras en la secretaria de Estado.

Junto a lo anterior, indicó que “ya quiero ver a nuestros babys jugando juntos/as. Sin duda serás una tremenda madre“.