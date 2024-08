Comparte

Producto de la nueva polémica en torno a la gestión de las las listas de espera en el país, la diputada Paula Labra solicitó al gobierno que recurra a la conformación de un consejo técnico asesor permanente, para que apoye a las actuales autoridades del ministerio de salud hasta que termine este mandato.

“Podemos entender la incapacidad de gestión del gobierno, pero no significa que vamos a tolerar la ineficiencia en la gestión de la salud de las personas. Por eso, es urgente que el gobierno sea asesorado por un consejo técnico para que apoye las actuales autoridades del ministerio de salud hasta que termine este mandato”, señaló la diputada.

A su vez, la parlamentaria precisó que las comisiones investigadoras y las eventuales renuncias de los subsecretarios persiguen una responsabilidad política, sin embargo, el problema es mucho mayor al tratarse de la salud y eventualmente de la vida de las personas.

“Como diputados no podemos renunciar a nuestro rol fiscalizador, no obstante, más allá de una comisión especial investigadora o una u otra renuncia, lo que necesitan los chilenos es una mejor gestión en las listas de espera, en los planes de vacunación, en el plan nacional del cáncer, en el resguardo de la vida de nuestros lactantes, todas materias en las cuales este gobierno ya no dio el ancho”.

Esto último, dice relación con los problemas en la gestión de salud pública que la administración del Presidente Boric ha enfrentado desde que llegó a La Moneda, los cuales incluyen entre los hechos más críticos las muertes de lactantes por virus respiratorios y la muerte de niños a causa de la influenza.

En cuanto a quienes podrían integrar este consejo técnico asesor, la diputada sostuvo que debería ser gente con dilatada trayectoria en el manejo de la salud pública y entre quienes cumplen ese perfil “por supuesto que para este consejo se debe convocar a las autoridades y expertos en salud pública del gobierno de Sebastián Piñera, quienes incluso obtuvieron reconocimiento internacional por la destacada gestión”, finalizó.