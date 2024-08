Comparte

El expresidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recordó el viaje de Sebastián Piñera a Cúcuta, calificándolo como “un respaldo increíble a la valentía del pueblo de Venezuela en esa Constitución”.

En conversación con “La Mañana de Agricultura”, Guaidó expresó: “Una valentía para mí sin precedentes, que tuvo costos internos, pero fueron internos. En Venezuela y en Latinoamérica vemos a Piñera como un héroe”.

“Tuvo sus críticas, por los contrapesos naturales que existen en cualquier país, pero ahí no hubo duda con respecto a hacer lo correcto y en defender la democracia, y los derechos fundamentales”, aseveró.

“Uno debería verlo en este momento con que Edmundo González Urrutia es el Presidente electo de Venezuela, y escudarse en que el 2019 no logramos una transición, es como escudarse que el voto no tiene valor, porque Maduro se lo está robando en este momento, o que los procesos de negociación no son necesarios porque también Maduro los ha burlado en todo momento”, explicó.

En esa línea, Guaidó sostuvo que recuerda al exmandatario “no solo con cariño, con afecto, sino con gran admiración por esa visión de Estado”.

“(…) Él la combatió, él defendió la democracia, así que así lo recordamos”, concluyó.

