El Tribunal Electoral Regional de Valparaíso ha confirmado la candidatura de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien buscará la reelección en las elecciones municipales programadas para el sábado 26 y domingo 27 de octubre en todo el país.

Desde un operativo de esterilización de mascotas en el sector de Achupallas, Ripamonti anunció la noticia a la comunidad, señalando: “A todas las personas que me han preguntado y se han preocupado por nuestra candidatura, quiero contarles que estamos en la papeleta”.

La alcaldesa también hizo un llamado a quienes vieron el abandono de sus barrios durante los últimos 16 años y no quieren retroceder, a que se unan a su proyecto para seguir avanzando en Viña del Mar.

“Les convoco para que unan toda esa fuerza y esa preocupación, que se informen, formen una opinión, estudien los argumentos y que se unan. Para que juntos hagamos que Viña avance, para que juntos ganemos esta elección”, enfatizó Ripamonti.

Rechazo inicial y posterior aceptación a candidatura de Ripamonti

Bajo ese contexto, es importante recordar que, en un primer momento, el Servicio Electoral (Servel) había informado el rechazo de la candidatura de Ripamonti junto con otras 18.664 postulaciones a nivel nacional, debido al incumplimiento de distintas formalidades.

En el caso de la alcaldesa, se alegó que su declaración jurada no aparecía inscrita ante notario o ante el oficial de registro civil de la comuna donde reside, no estaba suscrita por el declarante, y no señalaba fecha de otorgamiento, según lo establece la normativa legal.

Sin embargo, tras la revisión y resolución del Tribunal Electoral Regional, la candidatura de Ripamonti fue finalmente aceptada, permitiéndole presentarse a la reelección del sillón municipal.

Finalmente, con esta confirmación, Macarena Ripamonti podrá continuar su campaña y extender su mandato en Viña del Mar.