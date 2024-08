Comparte

El diputado Andrés Longton levantó una alerta ante la inminente finalización de los bonos de acogida que han sido un sustento clave para miles de familias damnificadas por los incendios forestales en la región de Valparaíso.

A pesar de los esfuerzos de recuperación, muchas de estas familias aún no cuentan con una solución habitacional definitiva, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.

“No podemos permitir que se acaben los bonos de acogida mientras miles de familias siguen sin subsidio habitacional”, afirmó el diputado Longton, agregando que “el atraso en las soluciones para los damnificados por los incendios es evidente con toda la angustia que eso conlleva”.

“Esto no es responsabilidad de quienes lo han perdido todo, sino que del Gobierno, por lo que el bono de acogida -que se acaba este mes- debe necesariamente extenderse. Si no lo hacen están dejando a las familias en la calle, y eso sería otra tragedia. El Ministro de Hacienda no puede pretender hacerse el desentendido con este drama y debe lo antes posible anunciar la extensión del bono de acogida, están contra el tiempo”, remarcó..

El bono de acogida, que ha estado vigente desde febrero de 2024, ha beneficiado a más de siete mil hogares en los meses más críticos tras la catástrofe. El beneficio, entregado a las familias cuyas viviendas fueron destruidas o gravemente afectadas, ha proporcionado un apoyo mensual de 10 UF. Sin embargo, la continuidad de este apoyo está en riesgo.

El Comité de Ayudas Tempranas, coordinado por la Subsecretaría del Interior, ha sesionado en múltiples ocasiones para definir y distribuir estas ayudas, pero la preocupación persiste, dado que los avances en soluciones habitacionales no han sido suficientes para cubrir la demanda actual. Según los datos disponibles, el monto total entregado en bonos de acogida alcanza los $5.530 millones, distribuidos en más de 15 mil pagos a lo largo de estos meses.