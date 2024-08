Comparte

En el marco de la segunda jornada de audiencia de formalización en el Caso Audio, la fiscalía reveló nuevos detalles que han causado revuelo en la opinión pública. Entre los nombres mencionados durante la lectura de chats, apareció el de Sebastián Sichel, expresidenciable y actual candidato a la alcaldía de Ñuñoa, en un contexto que lo vincula con su período como presidente de Banco Estado.

El abogado Luis Hermosilla, uno de los cinco imputados en este caso, habría sido mencionado en una conversación con el empresario Álvaro Jalaff, ex CEO de Grupo Patio. Según lo expuesto por el fiscal Miguel Ángel Orellana, Jalaff consultó a Hermosilla sobre el nombramiento de Sichel, a lo que el abogado respondió de manera entusiasta, sugiriendo que había una cercanía considerable entre ambos.

“Sichel irá a la oficina, ahí tenemos que hacer cosas seguras. Ayúdame con Sichel, por favor,” le dijo Hermosilla a Jalaff, según detalló el fiscal en la audiencia.

Audiencia de Luis Hermosilla, procesado por el “Caso Audios” – Agencia Uno

Acciones legales anunciadas por Sichel

Al respecto, y tras estas revelaciones, Sebastián Sichel no tardó en reaccionar. A través de su cuenta en X, anteriormente conocida como Twitter, el candidato anunció que tomará medidas legales contra Luis Hermosilla.

“Presentaremos acciones legales contra el Sr. Hermosilla. Como señala el fiscal y el chat, no se aceptó llamadas ni crédito,” expresó Sichel en su declaración pública.

El candidato a la alcaldía de Ñuñoa subrayó que nunca se ha prestado para vender influencias ni para ser parte de las irregularidades que Hermosilla parece insinuar en sus mensajes.

“No voy a dejar que un charlatán que denigra la profesión, además de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado,” afirmó con contundencia Sichel, cerrando su declaración en redes sociales.