Este viernes la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió a sus dichos sobre el manejo de la crisis de seguridad por parte del Presidente Gabriel Boric.

Fue durante esta semana que la autoridad comunal aseguró a La Tercera que al mandatario “le falta aún más liderazgo y golpear la mesa”.

En ese contexto, la alcaldesa señaló durante esta tarde a Emol TV que “quizás la palabra no haya sido la más acertada”.

“Yo finalmente no dije que no tuviera liderazgo, sino que falta más liderazgo y a lo mejor se ha interpretado mal, diciendo que no tiene liderazgo. Surgió un conflicto y a lo mejor tengo que aceptar que la palabra no sea la más aceptada”, añadió.

“Dije que le falta más liderazgo, no que no tuviera liderazgo. Pero tampoco él puede solo. Yo a renglón seguido lo que dije el día de ayer es que él no puede solo”, comentó.

“Aquí el Congreso también tiene un deber, no de negarle la sal y el agua, sino que también tiene un deber”, agregó.

“Cada uno quiere hacer lo mejor posible de acuerdo a la voluntad política que tenemos y en ese sentido yo tengo que reconocer al Presidente Boric y lo he dicho en otras ocasiones“, destacó.

“Los temas de seguridad él los ha puesto en el centro, asumiendo también el rol protagónico, porque lamentablemente los temas de seguridad se los ha apropiado un sector político y él lo ha puesto al centro de su gestión. Eso es ser valiente”, precisó.