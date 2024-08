Comparte

El diputado Marcos Ilabaca del Partido Socialista reiteró que votará a favor de los proyectos refundidos en el denominado séptimo retiro que este martes se vota en la Comisión de Constitución.

En ese sentido, explicó que “el actual sistema es uno fracasado para entregar pensiones dignas a los chilenos. El actual sistema para lo único que sirve es para motor del actual sistema financiero.”

“El actual sistema es utilizar los fondos de los trabajadores, cotizaciones obligatorias, para que el mercado financiero, bancos, instituciones financieras y las AFP se llenen de sendas utilidades. Y los trabajadores reciben migajas”, continuó.

“Un sistema fracasado, donde no existe voluntad del mundo político para cambiarlo porque existe pura pantomima. No pasó con la reforma de la presidenta Bachelet, no pasó en el gobierno del presidente Piñera y no va a pasar en este gobierno, tampoco”, agregó.

“Cuando se utilizan los fondos de los trabajadores para que los bancos e instituciones financieras sigan chupándole la sangre a los trabajadores de nuestro país, yo estoy al lado de los trabajadores y permitirles que, en definitiva, retiren sus fondos. Creo que es de justicia”, añadió.

Por último, aseguró que “en lo particular, tal cual he votado cada uno de los proyectos de retiro, tanto en la Comisión como en la Sala, voy a seguir apoyando este retiro porque creo que es del legítimo derecho de los trabajadores poder hacer uso de sus recursos para poder, por lo menos, disminuir un poco el capital que hoy día utilizan los fondos de inversión, los bancos e instituciones financieras que les siguen chupando la sangre y empobreciendo a nuestro país”.