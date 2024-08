Comparte

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), abordó en La Mañana de Agricultura la moción de censura presentada contra la presidenta de la instancia, la diputada Karol Cariola (PC).

“Yo veo que se comienza a desdibujar esta censura, porque es francamente un absurdo. Es una potestad que tiene un parlamentario, pero francamente es por acciones de la mesa. Le están endosando a Karol Cariola que se tiene que ir porque milita en un partido”, criticó.

“Ella ha tenido en esto una opinión muy clara respecto del régimen de Maduro, que es totalitario, que es una dictadura. Suscribió y votó favorablemente todas las resoluciones que en ese sentido se hicieron, en una sesión especial que ella misma autorizó, generando incluso conflictos con su bancada”, recordó.

“Me parece que juzgar a Karol Cariola simplemente porque pertenece a un grupo político, con el que ella también tiene una distancia frente a este tema, a mí francamente me parece fuera de lugar. Lo he catalogado como un hecho de violencia política, de una intolerancia increíble y de un daño a la democracia”, lamentó.

“Si vas a juzgar a alguien por el grupo al que pertenece, entonces imagínate si alguien de la izquierda o de otro sector se le ocurre juzgar a Kaiser porque dijo en un programa de televisión que valoraba la dictadura de Pinochet”, señaló.

“Si alguien mañana es católico y hay otro grupo que no lo es, lo veta por esa condición, o vetamos a alguien porque es judío. Sé que suena exagerado, pero la censura es esa exageración hoy día. Yo espero que se rechace justamente por lo mismo”, declaró.

“La presentación de la censura, lo dice textual, es porque ella milita en el Partido Comunista. O sea que censuras a alguien porque pertenece a un grupo, no te importa la opinión que ella tenga, es solo porque perteneces a un grupo. Eso lo encuentro gravísimo. A mi capaz que me juzguen mañana porque me gusta la Universidad de Chile. Sé que suena a chiste, pero ese es el fondo del argumento que están poniendo en la censura”, criticó.

“Yo soy Demócrata Cristiano, ella es del PC, yo soy vicepresidente de una mesa y ella es presidenta. O sea que yo veo como ella, por dar toda la pluralidad y practicar la tolerancia en esa Cámara, dejando que todas las opiniones se expresen con libertad, hoy día la quieren censurar simplemente porque pertenece al PC”, añadió.

“A ti te tienen que juzgar por tus dichos y tus hechos, no por tu pertenencia a algo. ¿Y si le aplicásemos el mismo criterio al diputado Kaiser? ¿Es posible que Chile tenga parlamentarios que reivindiquen la dictadura de Pinochet?“, afirmó.

“Yo hablé con él ayer, y sus argumentos en mi opinión se le desarman. Le hice estas mismas preguntas, ojo con los argumentos que se dan porque estas cosas abren puertas que son complejas”, advirtió el vicepresidente de la Cámara en conversación con La Mañana de Agricultura.

“Esto es el artículo octavo de la antigua constitución, proscripción obligada por ley de ideas que no me gustan. Yo soy DC e intento practicar la tolerancia, yo no juzgo a nadie por tener determinadas creencias, sean religiosas, políticas, ideológicas o culturales. Para mí ese es un punto intransable”, sentenció.

“No se pasa solo un par de pueblos, sino que se pasa una línea roja que es de la tolerancia, del valor de la democracia y de la capacidad de aceptarnos unos a otros. Espero que esa reflexión esté presente hoy día en la Cámara, esta proscripción la eliminamos de esa constitución”, comentó.

“Yo he vivido en carne propia esa intolerancia, sé las consecuencias de este tipo de decisiones, porque me ha tocado vivirlas, no es un invento en mi cabeza. No estoy dispuesto a retroceder a eso. Yo le dije a Johannes Kaiser, lo que has dicho es retroceder 40 años en la historia de Chile“, señaló.