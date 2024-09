Presidente Boric liderará reunión en Cerro Castillo para tratar agenda de seguridad y migración

Comparte

Desde las 20:00 horas de este martes, el Presidente Gabriel Boric encabezará una reunión en Cerro Castillo, comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso, donde abordarán temas de seguridad, migración, entre otras materias.

Según explicó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, esta cita fue solicitada por la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Gloria Naveillán, para “tener una conversación” sobre “cómo va la estrategia y el despliegue en seguridad”.

“Como también para recibir propuestas, miradas, sugerencias, críticas en este ámbito, que es nuestra principal prioridad y preocupación como país”, sostuvo la secretaria de Estado.

Por lo mismo, la ministra Vallejo espera que esta cita “sea constructiva”, porque “al final lo que la gente espera que estas reuniones sirvan para avanzar, para fortalecer la unidad de todos los sectores frente a la delincuencia, crimen organizado y una inmigración que tenemos que seguir regulando y ordenando”.

“Nuestro Gobierno ha tenido muchas reuniones en materia de seguridad con distintos partidos, parlamentarios, bajo distintas circunstancias y contextos”, agregó Vallejo, enfatizando que estas instancias siempre sin importantes para ir evaluando la estrategia de seguridad “con otros actores y recogiendo distintas opiniones”.

El Presidente Boric estará acompañado de los ministros de Interior y Segpres, Carolina Tohá y Álvaro Elizalde, respectivamente. Además, asistirán diputados y senadores integrantes de la Comisión de Seguridad.

Tohá sostiene que reunión “no es ningún show”

Por su parte, durante la jornada del lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que este encuentro “no es ningún show del Gobierno”, ya que fue una solicitud de la oposición.

“Entonces, no too vale en política”, enfatizó la titular de la cartera, añadiendo que “si realmente hay una interpretación de que esto es algo que el Gobierno hace de su propio interés, no sé para qué nos pide la oposición. Es una interpretación totalmente errada“.