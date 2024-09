Comparte

En el marco del Caso Audios y la arista que involucra al abogado Luis Hermosilla, los diputados de Acción Humanista, Tomás Hirsch y Ana María Gazmuri, presentaron un proyecto de reforma constitucional para establecer la obligatoriedad de afiliación a Colegios Profesionales, además de dotar a éstos de facultades sancionatorias para inhabilitar de manera temporal o perpetua el ejercicio de profesional por faltas a la ética.

A juicio de los impulsores, “no pocos han sido los casos en donde hemos visto que abogados ocupan sus puestos de poder para transar información, corromper funcionarios públicos o asesorar verdaderas bandas criminales para que queden en la impunidad”, según consta en los antecedentes del proyecto.

“El caso Hermosilla ha sido un fiel reflejo de la falta de ética con que actúan ciertos profesionales. Si bien es un caso que actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público, lo cierto es que, si es llegase a ser condenado, una vez cumplida su pena, el abogado Hermosilla podría nuevamente ejercer la profesión de manera libre. Lo anterior, debido a que en Chile no tenemos una regulación que permita sancionar las faltas a la ética”, añade.

“Se hace indispensable que nuevamente se reponga el control ético real de los Colegios Profesionales, estableciendo su colegiatura obligatoria para poder ejercer en Chile y dotándolo de sanciones que saquen del sistema a aquellas personas que simplemente hacen vista gorda de sus deberes para con la sociedad”, se lee en el documento.

En concreto, la reforma busca reemplazar el art. 19, numeral 16, inciso cuatro de la Constitución Política, consagrando que “los colegios profesionales son personas jurídicas de derecho público (…), la afiliación será obligatoria para los profesionales y estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros y para conocer y resolver los conflictos entre sus profesionales”, añadiendo que “la Ley regulará las faltas a la ética que podrán ser sancionadas con la suspensión temporal o perpetua del ejercicio de la profesión.”

El diputado y autor de la iniciativa, Tomás Hirsch, aseguró que “a nosotros nos parece que estos casos y muchos otros demuestran que esto tiene que cambiar, que no es posible que en cometa faltas tan graves, luego quede en total impunidad y pueda seguir ejerciendo la profesión”, agregando que “ya le hemos pedido al Gobierno que le ponga urgencia a este proyecto, porque no queremos que quede durmiendo meses o años. Hemos quedado de enviarles los detalles para que esto se convierta en una reforma a la Constitución y no tengamos más estas faltas graves a la ética sin ninguna sanción”.

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri, secundó la postura de Hirsch señalando que “esta situación no puede que seguir quedando en impunidad ética. Esto nos parece fundamental, además, en un escenario de desconfianza, por ejemplo, hacia el Poder Judicial, hacia las instituciones y, por lo tanto, hacia los profesionales que la integran.”

“Es un paso importante recuperar algo que antes existía y es el deber de relevar el principio ético en el ejercicio profesional. Así que esperamos contar con un apoyo transversal a este proyecto que nos permita poner ciertos valores fundamentales en el centro”, concluyó Gazmuri.