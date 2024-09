Comparte

Este jueves el diputado Gaspar Rivas apuntó al Frente Amplio luego de que el denominado séptimo retiro no recibiera la unanimidad que necesitaba para ser votado durante la próxima semana.

Luego de que el pasado martes 27 de agosto la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas rechazara la idea de legislar y enviara la iniciativa a sala con informe negativo.

En ese sentido, este miércoles tres bancadas (Renovación Nacional, Frente Amplio y UDI) no dieron la unanimidad necesaria para permitir que el proyecto fuera votado de la próxima semana, lo que posterga su discusión y votación para después de Fiestas Patrias, sin una fecha específica aún definida.

Ante este escenario, el diputado independiente y vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas, señaló que “a pesar de que la mesa a petición expresa mía había propuesto para la tabla de la próxima semana analizar, debatir y votar el proyecto del séptimo retiro en la sala, lamentablemente el Frente Amplio no dio la unanimidad y, por lo tanto, esta iniciativa tan esperada por los chilenos y chilenas seguirá esperando”.

“Yo lamento profundamente que no haya existido el espíritu democrático por parte del Frente Amplio para poder poner en tabla el proyecto del séptimo retiro y poder debatirlo. Si ellos quieren votar en contra, junto con otros sectores de la derecha, no hay problema y pueden hacerlo, pero no inhiban la posibilidad de discutirlo, debatirlo y poder votarlo”.

Finalmente, el diputado Rivas sostuvo que “la gente sigue esperando y no requiere que nosotros los políticos y ciertos sectores políticos sigan generando demoras en las expectativas que tienen ellos desde hace mucho tiempo de tener su dinero”.