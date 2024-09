Comparte

La diputada Karen Medina (IND) anunció su apoyo a la acusación constitucional contra la jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y agregó que presentará una comisión investigadora 2.0 para analizar el caso audios al interior de la Cámara, idea que es apoyada por el diputado Roberto Arroyo (PSC).

Esto, luego que CIPER revelara vínculos de la jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco con Luis Hermosilla y las gestiones que ésta habría realizado para favorecerla.

Cabe recordar que los diputados Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini anunciaron que impulsarán una acusación constitucional en contra de la suprema. Respecto a esta materia, la diputada enfatizó en que “es fundamental que todas aquellas personas que han llegado a sus cargos de manera irregular, mediante tráfico de influencias, sean destituidas.

“Debemos utilizar todas las herramientas legales disponibles para garantizar que quienes ocupan puestos públicos lo hagan de manera justa y transparente. Hoy es el momento de actuar y asegurar que cada caso de tráfico de influencias sea investigado y sancionado con la destitución de los involucrados“, agregó.

Comisión investigadora 2.0 por caso audios

Dentro de este contexto, la parlamentaria señaló que, “con la liberación de estos audios del señor Hermosilla, se comprueba lo que muchas veces se decía pero no había evidencia palpable para acusar o perseguir. Hoy, a través de estos audios, vemos cómo se involucran tanto el poder político como el poder judicial para articular nombramientos y, posteriormente, influir en decisiones judiciales para defender a políticos que han estado involucrados en actos de dudosa procedencia, que ahora podrían comprobarse como delitos”.

“Esto debe investigarse. Por ello, presentaremos nuevamente una comisión investigadora, versión 2.0, y que caiga quien caiga, se cumpla con efectividad, tal como está ocurriendo”, sostuvo.

En tanto, el diputado Roberto Arroyo apoyó a su par y agregó que “trabajaré junto a la diputada Medina en una iniciativa legislativa para instalar penas graves y que no queden solo en clases de éticas cuando existen casos de corrupción y que también los partidos no realicen control de daños cuando hay este tipo de problemas, ya que ahora vemos como los conglomerados actúan de forma desesperada para que sus figuras no sean dañadas”.

“Cuando hay corrupción de parte de un político el partido sea de izquierda o derecha debe dejarlo caer de forma inmediata, y no deben existir defensas corporativas, para eso está la justicia quienes deben determinar si es o no culpable”, agregó.