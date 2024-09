Comparte

Este domingo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a los chats revelados entre el abogado Luis Hermosilla, investigado por el Caso Audios, y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Según reportó Ciper, en las conversaciones se abordarían “favores” entre ambos involucrados, los que entre otras cosas habrían influido en que Vivanco lograra obtener su puesto en 2018.

“Hay una serie de hechos que se están dando a conocer en torno a las conversaciones vía WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla y hay parte de esas materias que tendrán que ser decisión del Ministerio Público para ver si se investiga eventualmente un delito, y creo que eso corresponde al Ministerio Público decirlo”, declaró la autoridad.

“Yo quiero volver al principio que ha guiado al Gobierno y esto es bien relevante. A las personas lo que les interesa es que seamos iguales ante la ley”, declaró.

“El tráfico de influencias no permite la igualdad ante la ley, porque permite que haya personas que tengan ventaja. Eso no es posible, no es posible permitirlo”, añadió.

“Si hubiera o hubiese habido o hay antecedentes o evidencia que indican que eso ocurrió, bueno, eso tendrá que ser investigado y sancionado”, cerró.