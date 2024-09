Comparte

El diputado de la UDI, Álvaro Carter, llamó al exministro Andrés Chadwick a hablar públicamente sobre su vinculación en el Caso Hermosilla, en lugar de limitarse a emitir comunicados.

En una entrevista con La Mañana de Agricultura, Carter enfatizó la importancia de que Chadwick entregue su versión directamente al país, sumándose a las solicitudes de Renovación Nacional para que el exministro aclare su situación.

“Claramente él debería hablar. Estas defensas que están haciendo parlamentarios y no estar hablando él, creo que no corresponde. Si él, y así lo ha dicho la fiscalía hasta ahora, es inocente, que hable. Necesitamos que entregue, no por un comunicado, sino que dando la cara, su versión”, expresó Carter.

Diputado de la UDI, Álvaro Carter

Llamado a la transparencia

Carter subrayó la necesidad de transparencia en este caso, considerando que Chadwick ha sido mencionado en conversaciones entre Luis Hermosilla, la familia Jalaff, los hermanos Sauer, y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

A pesar de su mención, Chadwick no se le imputa nada oficialmente, ni llamado a declarar. “Hoy necesitamos una prueba de blancura necesaria para avanzar en una paz social y tranquilizar al país. Creo que hay que ser realmente patriota en estos casos y dar la cara”, añadió el diputado.

El exministro se le vincula al caso luego de que se revelara que en 2023, ya fuera del gobierno, intercedió ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para consultar sobre la situación de la empresa Factop.

Prudencia en el proceso judicial y caso de Chadwick

Carter también pidió prudencia y respeto por los procesos judiciales, destacando lo “costoso” que ha sido la defensa en este caso. “Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido a cuenta gotas. Yo creo que hay que ser más cautos. Acá la justicia tiene que trabajar y llegar a la verdad”, puntualizó.

Finalmente, el diputado aclaró que no se trata de que “caiga quien caiga”, sino de que se aplique justicia solo a quienes se les acuse formalmente, y recordó que Chadwick, hasta el momento, no se le llamó a declarar.