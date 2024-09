Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, pidió nuevamente explicaciones a los personeros del Gobierno de Sebastián Piñera, tras conocerse los nexos entre el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y el abogado imputado, Luis Hermosilla.

Tohá negó haber “endurecido” su tono contra la oposición y aclaró que su postura responde a una pregunta de la prensa sobre si Chadwick debería dar explicaciones.

Chadwick se centrará en su defensa

Tohá explicó que no se espera que Chadwick, quien enfrenta múltiples acusaciones, ofrezca otra respuesta que no sea la defensa de sí mismo.

“Lo que va a hacer el señor Chadwick es defenderse”, afirmó, destacando que corresponde a las instituciones vinculadas al gobierno anterior asumir la responsabilidad de ofrecer explicaciones a la ciudadanía.

“Las instituciones, en cambio, tenemos siempre otro rol, que es mirar más allá y responder a los ciudadanos”, añadió.

AGENCIA UNO

Tohá y la responsabilidad de los actores institucionales

La ministra también se refirió a los actores institucionales que participaron en administraciones anteriores, señalando que deben asumir su responsabilidad.

“Los actores mencionados en estos casos, ya sea en calidad de ministros o asesores, deben dar una respuesta clara”, concluyó Tohá, enfatizando que la rendición de cuentas va más allá de las perspectivas personales.

UDI y RN piden a exministro Chadwick “salir a dar explicaciones”

El diputado de la UDI, Álvaro Carter, llamó al exministro Andrés Chadwick a hablar públicamente sobre su vinculación en el Caso Hermosilla, en lugar de limitarse a emitir comunicados.

“Claramente él debería hablar. Estas defensas que están haciendo parlamentarios y no estar hablando él, creo que no corresponde. Si él, y así lo ha dicho la fiscalía hasta ahora, es inocente, que hable. Necesitamos que entregue, no por un comunicado, sino que dando la cara, su versión”, expresó Carter.

Por su parte, la jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, se refirió a los antecedentes revelados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en donde afirman que Andrés Chadwick se comunicó con el organo regulador respecto de STF Capital, propiedad de los hermanos Sauer.

“Me parece muy bien que Andrés Chadwick haya sacado un comunicado. Nosotros hemos pedido desde el día uno que él se pronuncie porque a nosotros es muy incómodo estar haciendo evaluaciones sobre supuestos, sobre hipótesis, sobre todo una persona que es tan respetada y tan apreciada y querida por el sector como ha sido Andrés Chadwick”, comentó.