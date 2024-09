Comparte

Durante la tarde de este martes, el senador del PS Fidel Espinoza respondió a los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien acusó “chantaje” de parte del parlamentario por condicionar su apoyo al proyecto que pondrá fin al CAE.

En concreto, el senador exigió la apertura de una investigación contra el exdirector de la Junaeb, Jaime Tohá, por su gestión cuando estuvo a cargo del organismo.

“Ministra Vocera, no es chantaje decir que mi voto para el CAE no está disponible si el Ejecutivo no se querella en tema Junaeb que involucra a ex Director Nacional Jaime Tohá. Son miles de millones de pesos de la educación. ¿Para usted es chantaje pedir transparencia?“, declaró.

“El Sr. Tohá se quedó como director de la Junaeb todo el segundo gobierno de Piñera. Sus malas decisiones le costaron al Estado miles de millones de pesos en indemnizaciones a miles de manipuladoras de alimentos. El familiar de la actual Ministra del Interior debe ser investigado”, continuó.