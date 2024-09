Comparte

Durante la jornada de este lunes, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las fuertes críticas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre el manejo de la seguridad durante las Fiestas Patrias, donde se registraron 37 homicidios entre el 16 y el 23 de septiembre.

Matthei, quien es una de las principales cartas presidenciales de la oposición, criticó al Ejecutivo señalando que la estrategia de “calle segura” no es suficiente para combatir la delincuencia.

“La lucha contra la delincuencia no puede ser solamente calle segura. Así no llegamos a ningún lado”, afirmó, añadiendo que el Gobierno “claramente no ha hecho absolutamente ningún esfuerzo” en la implementación de tecnologías como cámaras de seguridad.

Ante estas declaraciones, la ministra Vallejo respondió que Matthei está hablando desde una “óptica de candidata presidencial” y destacó que esperaba un debate más constructivo.

“Yo esperaría, como Gobierno, que los candidatos o candidatas tengan un ánimo más constructivo que destructivo, sobre todo en temas de seguridad”, afirmó Vallejo.

Alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei – Agencia Uno.

Críticas de Matthei y respuesta del Gobierno: Seguridad como tema de debate

Matthei agregó que el crecimiento de la delincuencia es “gravísimo” y que el país está siendo derrotado en esta lucha. A esto, Vallejo contestó enfatizando la importancia de evitar caer en “caricaturas” y descalificaciones.

“Un ánimo constructivo implica hacer propuestas para avanzar como país”, señaló, haciendo un llamado a aportar soluciones más que críticas destructivas.

Finalmente, la seguridad sigue siendo un tema central en el debate público, con visiones contrapuestas entre el Gobierno y la oposición sobre cómo enfrentar el creciente problema de la delincuencia en Chile.