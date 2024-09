Comparte

El excanciller Heraldo Muñoz se refirió a las palabras del Presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de la ONU, instancia en la que el mandatario afirmó que “Chile no está en condiciones de recibir más migración”.+

“Me pareció un discurso potente, completo y sincero. Me pareció muy bien que fuera coherente y dijera que no hay que escoger entre barbaries y condenar sin doble estándar las violaciones a los Derechos Humanos”, comentó en conversación con La Mañana de Agricultura.

“El Presidente Boric mencionó varios ejemplos y se detuvo en Venezuela, dijo que se trata de una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue opositores, indiferente del exilio forzado de millones de ciudadanos”, destacó.

“La sinceridad estuvo en decir que como consecuencia de esta dictadura hay 7 millones de migrantes al exilio y 800 mil en Chile”, comentó.

“(Boric) dijo que Chile no está en condiciones de recibir más migración y esa es la realidad, lo dijo en forma muy clara. Ahora, para eso hay que tomar acciones, hay que tener cooperación internacional y eso es una tarea que está todavía pendiente”, advirtió.

Sobre esto último, el excanciller profundizó añadiendo que “cada país vela por sus propios intereses. Es cosa de mirar a Europa, una cooperación de esta naturaleza es muy difícil. La idea de las cuotas de migrantes, ha tomado mucho tiempo materializar eso, muchas veces no se ha podido concretar”.

“Esa es una tarea que hay que tratar de conseguir, pero se trata de algo difícil. Me parecen mucho más importante los acuerdos bilaterales. Debiéramos tener una política de admisión irregular cero y modificar alguna de las legislaciones en la materia”, sostuvo.

De la misma manera, Muñoz sugirió “presionar a Bolivia, porque a mí no me parece aceptable que Bolivia acepte migrantes irregulares que entran a su país sin ningún problema. No hay problema en que entren, transiten por su territorio y luego entren irregularmente a nuestro país”.

“Aquí hay un doble estándar por parte de Bolivia, porque esos migrantes son autorizados a entrar, no se les presta atención cuando entran desde Perú, pero si entran desde Chile al ser reconducidos, hay un rechazo a aquellos que son de terceros países”, criticó.

“Los países tienen derecho a decir que no pueden aceptar más migración y que la migración debe ser más regulada y ordenada. Eso hay que hacerlo, sin embargo, en coordinación con otros países”, comentó.

“Hay que confiar en que esos países tomen medidas para que esas personas no ingresen irregularmente a sus fronteras. La cooperación con otros países es fundamental, aunque sea difícil“, cerró.