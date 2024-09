Ministro Sergio Muñoz retoma funciones en la Corte para facilitar todo lo que está relacionado con la acusación constitucional

Comparte

El ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, volvió este miércoles a retomar sus funciones en el máximo tribunal en medio de la acusación constitucional que presentaron en su contra parlamentarios de Chile Vamos.

“He vuelto a trabajar para facilitar todo lo que está relacionado con la acusación constitucional en mi contra“, sostuvo el magistrado durante esta jornada.

A lo anterior, dijo que “por cuanto el hecho de estar de vacaciones me suspenden el ejercicio de mis funciones y podría entenderse que, de alguna manera, hay alguna obstaculización y que en realidad no es mi intención“.

“Así que de vuelta a trabajar normalmente y en la tarde veré el tema de mi defensa“, agregó el ministro Muñoz desde el Palacio de Tribunales.

También indicó que “de alguna manera, creo que con esto le he respondido lo que tenían interés en saber. No voy a responder temas relaciones con la acusación, porque no me parece prudente“.

Bajo esa línea, señaló que tampoco responderá a consultas que “puedan estar relacionadas con hechos o circunstancias relativas a eso”.

Por otro lado, confirmó que fue notificado por la Cámara de Diputados durante la tarde del martes y que no tiene “ningún reparo” al respecto.

De esta manera, el magistrado rompió el silencio luego de ser acusado de entregar información privilegiada a su hija, quien también es jueza, en la causa de un proyecto inmobiliario, del cual ella habría desistido.

Además, le imputan que no cumplió con sus deberes correccionales al no haber impedido que su hija ejerza funciones cuando se encontraba fuera del país, una acción que no estaría permitida de acuerdo a los preceptos de la Corte.