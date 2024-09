Comparte

A tres meses del verano, el diputado Jorge Guzmán, jefe de bancada de Evópoli, presentó un proyecto de ley para regular el turismo aventura, inspirado en el trágico caso de Diego, un joven de 23 años que perdió la vida debido a la negligencia de un operador turístico.

La iniciativa busca establecer sanciones para quienes no cumplan con los estándares de seguridad en este sector y contempla modificaciones a la Ley Nº 20.423, que regula el turismo en Chile.

Objetivos de la ley

El proyecto, respaldado por la Comisión de Economía, exige que todos los prestadores de servicios de turismo aventura obtengan el Sello de Calidad Turística, garantizando personal calificado, equipamiento adecuado y medidas de seguridad.

Estos operadores deberán exhibir el sello en lugares visibles junto a un código QR que permita a los usuarios verificar su legitimidad en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos.

Jorge Guzmán enfatizó que el sello debe ser obligatorio para asegurar la seguridad de los usuarios, contando con el respaldo del Ministro de Economía, Nicolás Grau, y Sernatur.

El caso de Diego y su impacto en el turismo aventura

La tragedia de Diego, amante del turismo aventura, ha impulsado la campaña “Justicia para el Chino”, liderada por su madre, Paola Coronado, quien destacó: “Nada me va a devolver a mi hijo, pero tampoco quiero que ninguna madre pase por lo que me pasó a mí. Chile ha sido reconocido como el mejor país turístico, pero ¿qué turismo le ofrecemos si no hay seguridad ni calidad?”.

El proyecto establece multas de entre 25 y 35 UTM para los operadores que no cumplan con las normativas, buscando fortalecer la seguridad en el turismo aventura y evitar futuras tragedias.