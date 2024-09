Comparte

En respuesta a la creciente ola de homicidios y delitos violentos en la Región Metropolitana y Valparaíso, los diputados de Renovación Nacional (RN), María Luisa Cordero, Jorge Durán y Camila Flores, han solicitado al Gobierno la aplicación de un modelo de “Tolerancia Cero”, inspirado en la estrategia que logró reducir la criminalidad en Nueva York en un 77% entre 1990 y 2007.

La propuesta de los parlamentarios busca replicar las medidas implementadas en la ciudad estadounidense, donde se priorizó una persecución activa de delitos menores, como el vandalismo y el narcotráfico a pequeña escala, acompañada por un aumento de la presencia policial y un trabajo coordinado entre la comunidad y la policía.

Según Flores, “la experiencia de Nueva York es un claro ejemplo de cómo la aplicación rigurosa de la ley puede transformar una ciudad”.

Asimismo, la parlamentaria destacó que, si este enfoque logró reducir la criminalidad de manera tan drástica en Nueva York, Chile también podría beneficiarse, particularmente en zonas con altas tasas de homicidios, como la Región Metropolitana y Valparaíso.

“No hay razón para que no podamos hacerlo aquí”, sostuvo la legisladora, subrayando la urgencia de implementar políticas efectivas para restaurar la seguridad.

Urgencia de medidas concretas ante la crisis delictual

Bajo ese contexto, Jorge Durán subrayó la importancia de aumentar el uso de tecnología y reforzar la presencia policial para recuperar el control de los espacios públicos.

“No podemos permitir que los espacios públicos se conviertan en tierra de nadie”, afirmó, criticando la falta de medidas contundentes para enfrentar la creciente inseguridad.

El llamado de los legisladores incluye una crítica directa al gobierno, instando al Presidente Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, a enfocarse en resolver la crisis de violencia.

“Necesitamos una política clara de Tolerancia Cero para enfrentar el crimen en todas sus formas, porque lo que hoy tenemos en Chile es una pandemia delictual”, enfatizó Durán.

Apoyo de Estados Unidos en la implementación de “Tolerancia Cero”

Por su parte, la diputada Cordero agregó que “el crimen no solo afecta la seguridad, también destruye el tejido social. No podemos seguir permitiendo que la delincuencia siga creciendo. Tenemos que cortar de raíz los delitos menores antes de que se conviertan en grandes problemas. Esta estrategia no solo es necesaria, es urgente para devolverle la tranquilidad a las familias chilenas”.

“Los encerrados tienen que ser los criminales, no los ciudadanos de bien”, cerró.

Finalmente, los parlamentarios enviaron una carta a la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, solicitando una reunión para discutir en detalle cómo podría adaptarse el modelo de “Tolerancia Cero” a la realidad chilena.

Los diputados RN consideran que esta estrategia es fundamental para devolver la tranquilidad a las familias chilenas y combatir el aumento de la delincuencia.