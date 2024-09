Monsalve dice que AC contra Tohá no tiene fundamentos y pide no buscar la utilización política de las policías

Comparte

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, se refirió durante la mañana de este lunes a la advertencia del Partido Republicano de impulsar una acusación constitucional contra la secretaria de Estado, Carolina Tohá, por la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Bajo ese contexto, Monsalve aseguró que esta acción no cuenta con los fundamentos necesarios y de paso aprovechó de realizar un llamado a trabajar en unidad para poner atajo al fenómeno de la delincuencia y el crimen organizado.

“No creo que tenga fundamentos. Es bien importante en materia de seguridad para el país no buscar la utilización política de las policías. Las policías no necesitan un partido político que las represente, son instituciones permanentes del Estado”, respondió sobre el libelo acusatorio que presentaría la colectividad.

“Aquellos que quieran cuidar a las policías y a las instituciones de seguridad, creo que el mejor favor que le pueden hacer al país es tratar de sacarlas de la contingencia política y del uso político”, agregó.

Junto a esto, afirmó que el Gobierno insistirá “de manera porfiada, que se requiere en materia de seguridad, son políticas de Estado, es colaboración, es unidad y son hechos concretos, como los que estamos mostrando hoy”.

“Creo que eso espera el país, al país no le sirve una política que sólo se confronta todos los días, el país también requiere política que resuelva problemas”, complementó

El libelo acusatorio debería ingresarse durante la tarde de este lunes por parte del Partido Republicano.

El Partido Republicano impulsa una acusación constitucional contra Carolina Tohá. – Agencia Uno.

Republicanos piden renuncia de Tohá

A través de un comunicado, compartido el pasado 27 de abril, tras la renuncia de Ricardo Yáñez como director general de Carabineros, el partido pidió la renuncia de la ahora vicepresidenta por “las acciones y omisiones de su desempeño ministerial”, comprometiendo “gravemente la seguridad de la nación”.

Por lo mismo, pidieron al Presidente Boric que haga efectiva la renuncia de Tohá “en un plazo de 72 horas” y así “dar respuesta a la grave crisis que vive el país”.