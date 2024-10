Comparte

Este miércoles el senador de la DC, Iván Flores, calificó como “una tontería” las intenciones de la oposición de “sacar” del Gobierno a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Cabe recordar que durante esta semana la bancada del partido Republicano presentó una acusación constitucional en contra de la ministra Tohá, argumentando la decisión en “la crisis de seguridad que viven millones de chilenos”.

“Ya lo he reiterado, pretender sacar a la ministra del Interior es una tontería. Y si bien no me puedo referir en detalle a la AC por ser, eventualmente, parte del jurado, es bueno hacer un llamado a la reflexión y prudencia”, declaró.

“Este es un comentario no solo del momento y de la coyuntura, tenemos un problema de seguridad en el país, pero no es atribuible a una persona”, explicó.

“El Gobierno, lo que debe hacer es asumirlo como un desafío de Estado especialmente desde el punto de vista presupuestario, como prioridad”, añadió.

“En esto co-legislamos, no olvidemos que el Congreso Nacional es legislador, pero requiere del Ejecutivo para co-legislar para aquellas materias“, cerró.