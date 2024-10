Comparte

El fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, utilizó sus redes sociales para criticar la gestión del Presidente Gabriel Boric.

“G. Boric dice que el Partido Republicano no lo deja gobernar. Presidente, nosotros no tenemos la culpa de que usted no sepa enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico”, sostuvo Kast en su cuenta de X.

“Quiere gobernar en serio?”, cuestionó el excandidato presidencial.

“Pídale la renuncia a la Ministra Tohá y su equipo, nombre a alguien competente y tendrá el apoyo para proteger a los chilenos”, argumentó.

“Es urgente”, concluyó.