El exministro del Interior, Víctor Pérez, abordó la formalización del general director (r) de Carabineros, Ricardo Yáñez, asegurando que esto “forma parte de la estrategia que la fiscal (Ximena) Chong ha tenido desde el año 2019 en adelante, atacar y buscar sancionar, que los tribunales sancionen a carabineros”.

“Y ha tenido derrotas significativas, porque claramente su tesis y acusaciones han sido absolutamente falsas”, sostuvo en diálogo con “La Mañana de Agricultura”.

“El mejor ejemplo es del cabo Zamora, que ella acusó de que había tomado por los pies a un violentista y lo había tirado al río Mapocho. Después de cuatro años, con todo el sufrimiento que eso significaba para el cabo Zamora, para su familia, significó la salida de la institución, y se demostró que lo que decía la fiscal Chong no era cierto”, reflexionó.

Para el exsecretario de Estado, “claramente, la fiscal Chong no es objetiva”.

“Vamos al caso de los generales de Carabineros. Yo no he visto las sesiones, pero leí su desarrollo, yo no sé si alguna otra vez la Fiscalía acusó a alguien por el delito de omisión, que creo que es extraordinariamente complejo de probarlo”, dijo.

“Pero además, uno no puede esconder o dejar bajo la alfombra el contexto en que se dio, y carabineros, en el contexto que vivimos todos los chilenos, defendió la democracia, el Estado de derecho”, sumó.

“Si eran 200, 300 carabineros en el mejor de los casos, peleando frente a la barbarie de 2 mil, 3 mil violentistas extraordinariamente agresivos, coordinados y organizados, que quemaron iglesias, locales comerciales (…) Yo creo que es una demostración más de la falta de objetividad”, concluyó.

