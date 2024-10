Comparte

Este lunes el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso De Urresti, se refierió a la reforma al sistema de nombramiento al Poder Judicial, anunciada por el Gobierno durante esta jornada.

“Valoramos que el Ejecutivo presente un proyecto de ley para modificar el nombramiento de las altas autoridades y en general el escalafón primario del poder judicial”, partió diciendo el legislador.

“Pero acá es importante no tapar el sol con el dedo, entender un procedimiento claro y preciso de transparencia, de rendición de cuenta, de control ciudadano e institucional y no de autocontrol por la misma institución y que simplemente no se esté reaccionando ante los graves hechos.

“Es momento de legislar profundamente en el funcionamiento del nombramiento del poder judicial, de la misma manera que es imprescindible poder resolver la ley de modificación de notarios que también espera resultado en la sala del Senado”, añadió.