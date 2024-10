Comparte

El diputado Johannes Kaiser hizo un llamado a la centro izquierda a liderar una posible acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric por la responsabilidad de La Moneda en el manejo del caso “Monsalve”, exsubscretario del Interiorque se encuentra denunciado por presunto abuso sexual.

Según sostuvo el parlamentario, “el gobierno no cumplió y no ha cumplido su labor para defender a una potencial víctima de violación. Toda la historia detrás de esto nos puede llevar incluso a sospechar que hubo la voluntad de encubrir una conducta por parte del subsecretario, dejándolo a él, para más remate, a cargo de las policías que debían investigar su caso durante varios días y esto hasta que explotó el caso en la prensa. Es decir, si no hubiese explotado este caso en la prensa, estaría el subsecretario, o sea el ex subsecretario Monsalve, todavía a cargo de la seguridad en Chile”.

“Yo dudo mucho de la corrección con la que se ha aproximado el ejecutivo a este caso, en específico la ministra Tohá y el presidente Boric. Dudo que se haya cumplido con la normativa como corresponde. Creo que hay aquí violaciones de ley, incluida la Ley Karin, y todo esto tiene que ser investigado y las responsabilidades tienen que ser perseguidas como corresponde. Si el Presidente de la República tiene que ir a declarar como testigo, tendrá que ir a declarar como testigo. Si la ministra Tohá tiene que ir a declarar, tendrán que ir a declarar”, agregó.

En ese sentido, apuntó al órgano legislador, que tiene “la obligación constitucional de fiscalizar al Estado y en este caso específico al Ejecutivo. Así que todas las medidas que se tomen en ese sentido están más que justificadas por los hechos que han sucedido”.

“Respecto a la Acusación constitucional al Presidente Boric, yo haría un llamado a la centroizquierda, porque si va a haber una acusación constitucional tiene que nacer de ellos. Porque ya basta de que nosotros persigamos responsabilidades políticas, existan esas responsabilidades políticas y la centroizquierda tape casos de corrupción, ineficiencia, incapacidad manifiesta y a veces incluso de comisión de delito solamente porque los imputados son de su lado”, indicó.

Por lo mismo, Kaiser hizo un llamado a la centro izquierda a presentar una acusación constitucional contra el Presidente Boric por el caso Monsalve. “Y si no lo hacen, están encubriendo a un presidente, a una ministra del Interior que, evidentemente han caído en falta muy, muy grave. Y eso sería simplemente reforzar la impresión que tiene la ciudadanía de que en Chile no se persigue caiga quien caiga, sino que se persigue solamente que caiga el del otro lado”, comentó.