Pancho Orrego, Marcela Cubillos y Jorge Alessandri, junto a la conductora Mara Sedini, protagonizaron un intenso debate en el programa “Conectados en Agricultura”. Abordaron los problemas más apremiantes que enfrenta Chile, centrándose en la seguridad ciudadana, la crisis educativa y el panorama político actual. La discusión reveló la urgencia de acciones concretas y la preocupación por el rumbo del país.

Seguridad: La prioridad número uno

La crisis de seguridad en Chile dominó gran parte del debate. Pancho Orrego, candidato a gobernador de la Región Metropolitana, enfatizó la necesidad de una estrategia integral para combatir la delincuencia. “No podemos seguir con un gobierno que no respalda a Carabineros y que no está de acuerdo con el orden público“, afirmó Orrego, destacando la importancia de invertir en tecnología y coordinación entre las distintas entidades de seguridad.

Marcela Cubillos, por su parte, alertó sobre el aumento alarmante de los delitos violentos, citando un incremento del 42% en los homicidios en Santiago durante el último año. Los panelistas concordaron en que la falta de acción efectiva por parte del gobierno central ha agravado la crisis.

Educación: Un sistema en crisis

Los participantes también analizaron la crisis en el sistema educativo chileno. Jorge Alessandri resaltó cómo instituciones educativas emblemáticas, como el Instituto Nacional, han perdido su prestigio y calidad. “El Nacional el año pasado no llenó sus cupos. Desapareció de los rankings”, lamentó Alessandri.

Marcela Cubillos, ex ministra de Educación, criticó duramente las políticas actuales: “Hoy día un particular subvencionado gratuito, de calidad, que quiere crecer, aumentar su matrícula, aumentar la infraestructura, no lo puede hacer si cerca tiene un colegio público que tiene vacantes”. Los panelistas coincidieron en la necesidad de revertir reformas que, según ellos, han perjudicado la calidad educativa.

Panorama político: Cuestionamientos al gobierno

El programa también abordó la situación política actual, con fuertes críticas al gobierno del presidente Gabriel Boric. Los panelistas cuestionaron la postura del gobierno frente a regímenes autoritarios en Latinoamérica, especialmente en relación a Venezuela y Cuba.

Marcela Cubillos expresó su escepticismo sobre las recientes declaraciones de Boric respecto a las dictaduras: “Yo al presidente en esa materia no le creo absolutamente nada, si no fue capaz, no ha sido nunca capaz de condenar la dictadura que había en Venezuela”.

Conclusión: Un llamado a la acción

Los panelistas concluyeron que Chile enfrenta desafíos críticos que requieren acciones inmediatas y efectivas. Desde la seguridad ciudadana hasta la reforma educativa, pasando por la necesidad de una postura clara en política internacional, el programa “Conectados en Agricultura” dejó en claro la urgencia de abordar estos temas para el futuro del país.

