El querido bailarín y coreógrafo, Neilas Katinas, hace unas semanas estuvo de vacaciones, recorriendo su natal Lituania, donde puedo tener un emotivo reencuentro con sus padres y sus amigos de infancia.

“¡Estuve esperando con ansias mis vacaciones!, Desde la crisis social que no salí de Chile. En ese tiempo estaba en “Rojo”, luego vino la pandemia y traté de cuidarme mucho de este desconocido de COVID”, nos comentó en exclusiva para Sillón Vip de Radio Agricultura.

Por todo esto, estuvo dos años y medio sin ver a mi familia , “fue duro pero nos veíamos por vídeo llamadas así es que por fin pude estar en Lituania y abrazar a mis padres”, sostuvo notoriamente emocionado.

Pero eso quedó atrás, ya que pudo por fin salir de vacaciones el 27 de mayo hasta el domingo 11 junio que volvió renovado a Chile.

“Estuve una semana en Lituania y la segunda en España. Y las dos cosas más importantes que hice, fue ver a mis padres luego de 3 años, saber que están bien y sanos además de estar con mis amigos de infancia“, señaló.

Pero no todo fue color de rosa, porque también esta odisea tuvo algunos contratiempos. “Compré los boletos en enero con anticipación , y la línea aérea me canceló todos los vuelos , me di cuenta 48 hrs antes. Me quería morir”, nos confesó.

“Finalmente me tuve que ir vía New York, fue un viaje más largo pero estuve un par de días allá , luego cuando pensé que todo iba perfecto, me di cuenta estando en Lituania que me emitieron mal el regreso y en vez de ser fecha 11 de junio ¡pusieron 1 de junio! me quede botado literalmente en Lituania, fue angustiante“, agregó-

Posteriormente, la línea aérea, reconoció su error pero le dieron el

mismo vuelo directo. “Me mandaron otra vez por USA, así que tuve que estar un día en Miami y luego volver. A casa, ¿tragicómico no?… cosas vacaciones”. cerró.

Ahora volvió con todo a Chile, con la energía renovada para seguir con sus proyectos.

“Llegué de inmediato a trabajar , mi club social de baile va muy bien y solo podía ausentarme un par de semanas , tengo la suerte de tener un gran equipo que trabaja para mí y ellos me hicieron más fácil el regreso a las clases”, sostuvo.

“Con mi productora de eventos Let’s dance , estoy generando nuevos espacios en la zona Oriente y tengo un contrato por algunos años con el Hotel Director y además estoy preparando un show cabaret Let’s Dance para 1 de Julio”, agregó.

“Con respecto a TV solo planes de volver en primavera con programas de baile , nada concreto aún solo en conversaciones . Así que a pensar positivo”, cerró.