La periodista Cata Droguett conversó con la modelo argentina Paula Bolatti en un nuevo episodio de Chile Sustentable. La experta en moda entregó tips para contribuir a un mundo más verde desde la moda.

En el último bloque del programa de AgriculturaTV, Bolatti —quien recientemente participó en un desfile de moda sostenible — se sometió a un “Eco Test”.

Tras ser consultada por sus hábitos de reciclaje, la modelo señaló que ha pasado por distintas etapas y que periódicamente trata de separar y de reducir sus desechos. Además, es usuaria de “Trueque Verde”, servicio que recolecta orgánicos para transformarlos en tierra compostada.

Sobre su relación con la industria de la moda, calificada por la ONU como la segunda más contaminante del planeta, Paula comentó que desde pequeña ha tenido una relación con el autocuidado y con el vestir, sin embargo adquiere productos de forma consciente.

La modelo recordó su paso por la sección de modas de un matinal en Chile. “Sentía que no tenía muchos conocimientos así que ingreso a estudiar asesoría de imagen y empiezo a entender muchos conceptos, como por ejemplo el ‘Fondo de Closet‘, que son todos los básicos que uno debe tener, no pasan de moda, siempre vas a estar bien vestida y que te van a combinar todo con todo”, aseguró.

Tips para un closet sustentable

En base a sus conocimientos, Paula Bolatti compartió sus tips para tener un closet sustentable que no requiere un recambio constante de prendas y contribuye a “mantener la autenticidad”.

“Siempre un Fondo de Closet debe tener los colores negro y blanco, dependiendo de tu tonalidad de piel, si eres más cálida debe ser un blanco crema. Si eres fría según tu piel debes tener blancos claros (tipo nieve)”, destacó la modelo. Junto a lo anterior, señaló que es necesario considerar los colores nude ya que “no pasarán de moda y además son elegantes”.

Paula también recomendó tener “una prenda animal print, es un básico que nunca pasa de moda y juega un poco con usar algo diferente”. Además, recomendó el uso de blazers, pantalones de eco cuero, shorts negros, y abrigos, todo “sin dejar de ser fieles a cada estilo”.

“Decir que no”

Paula Bollati fue consultada por Cata Droguett sobre su acto más ecológico. La respuesta de la modelo fue “rechazar productos”.

“Decir que no. Ir a comprar ropa porque necesito armar cierto outfit para cierto evento y cuestionarme si lo necesito o no, si lo puedo combinar o no, si ya tengo algo que lo puedo reemplazar. Decir que no es algo que cuesta, pero es lo más importante“, cerró.

