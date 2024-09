Comparte

En conversación con Catalina Drogguett en Chile Sustentable, la economista, docente y mentora, Olga Pizarro, abordó los desafíos que ha tenido a lo largo de su trayectoria como apasionada de las matemáticas, dedicando más de 50 años a la docencia.

“Yo tuve que estudiar escondida de mi padre, me matriculé en dos universidades al mismo tiempo, para que él no supiera. Estudié Matemáticas en el ciclo básico de la Católica y en la Chile estudiaba Licenciatura, porque no estaba muy contento de que entrara a la universidad antes que mi hermano mayor”, comentó.

“A mi papá le molestaba que uno tuviera un rol muy importante, pero me dio la posibilidad de ir a los Estados Unidos a los 14 años en un intercambio estudiantil. A los 15 estaba trabajando y a los 16 conocí a mi actual marido, vamos a cumplir 50 años de casados”, agregó.

Por otro lado, Pizarro abordó el problema que significa hoy en día en la sociedad, el edadismo, explicando que “en general afecta tanto a los jóvenes como a los mayores. Cuando entras al mercado laboral estás como en desmedro, y después cuando ya tienes mucha edad te dicen que ya estás para retirarte”.

“Yo recuerdo una vez que una alumna de MBA me dijo ‘que es entretenida su clase, aunque usted ya debería estar cuidando a sus nietos’. Qué atroz, porque si fuera un hombre de más edad dirían que es una eminencia, entonces también hay mucho sesgo en eso”, agregó.

“Cuando yo me jubilé formalmente, porque terminé mi relación laboral con las organizaciones, pero empecé a reinventarme. La reinvención tiene que ver con la búsqueda de otras formas de trabajar, mantenerse y tener más tiempo para uno”, señaló.

“La tecnología y la pandemia, me permitió que pueda hacer online muchas cosas. Yo sigo siendo profesora de MBA pero no acá en Chile, sino que en New Hampshire, en New England College. Hago clases para alumnos de toda Latinoamérica”, añadió.

“Todo esto es porque quiero hacer mentorías, ayudar a personas, ejecutivos y en eso me ocupo. A mí me gustan las redes, me he dedicado mucho tiempo a conectarme con personas, haciendo un análisis rápido, tal vez viene de los mismos alumnos”, destacó.

