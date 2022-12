Comparte

En Moscú, hace 33 años, nació Natalia Markova, actriz, modelo y luchadora profesional que llegará a Chile como parte del team Héroes del Ring.

Dos son las presentaciones en las que estará la rubia moscovita en nuestro país: Santiago, Polideportivo de Ñuñoa el día 25 de marzo del 2023 y, un día después (26), en el Fortín Prat de Valparaíso.

La blonda y ruda deportista es parte de la afamada liga National Wrestling Alliance y también lucha en el circuito independiente europeo.

Su carrera comenzó en 2007 con la promoción rusa Independent Wrestling Federation, donde actuó hasta 2017.

La luchadora europea se suma a una larga lista de figuras del cuadrilátero, como Will Ospreay (29 años). Nacido en el Reino Unido es un referente de la disciplina. Entre sus logros destaca su participación en la New Japan Pro Wrestling, Ring Of Honor y All Elite Wrestling. Actualmente es el Campeón Peso Pesado de los Estados Unidos de IWGP en su primer reinado.

Además de ellos, figuran como confirmados Ángel, Coyote, Gidget, Zack Over, Zatara, Racek y Cristofebril. Asimismo, destaca el retorno a las cuerdas de Santino Marella, un legendario.

La conducción y el relato de cada uno de las peleas estarán a cargo de Carlos Cabrera y Hugo Savinovich, la mítica dupla de históricas voces de la transmisión en español latino de la WWE por más de 25 años.