La ciencia, según lo que ha podido estudiar y reconstruir la NASA, parece haber encontrado una respuesta al mito milenario sobre el nacimiento de Jesús, el de la Estrella de Belén y se trataría del cometa Halley.

De acuerdo con la directora del centro de Astroquímica y astrofísica de la Universidad Autónoma de Chile, Natalia Inostroza, "es un fenómeno del cual se desprenden muchas hipótesis, pero la más aceptada es que fue el cometa Halley".

"La llamada ‘Estrella de Belén’ entonces sería más bien un cometa, pues su descripción está asociada a un fenómeno lumínico, que según el relato en el Evangelio de Mateo, tuvo un largo recorrido, y eso solo lo puede hacer un cometa con su cola y brillo", explicó.

El cometa Halley cuenta con un período orbital de 74 y 79 años, con un promedio que está alrededor de los 75 años entre cada paso cerca de la Tierra. Según las estimaciones y testimonios históricos, el Halley debería haber aparecido en el cielo en el año 11 antes de Cristo, con un margen de cinco años de la fecha real al nacimiento de Jesús.

Debemos tener en cuenta que, aunque nuestro tiempo empiece a contar en el año 0, la fecha real del nacimiento de Jesús como personaje en la historia no se ha establecido con exactitud ni por los historiadores ni por los teólogos. Y se baraja un período aproximado entre el 6 a. C. y el 4 a. C.

Pero teniendo en cuenta estas dudas, los científicos han considerado que puede tratarse de un simple pasaje del cometa Halley el que inspiró, tanto a la Iglesia Católica como al resto de las variantes del cristianismo, a desarrollar la leyenda de la Estrella de Belén.

"Se han analizado múltiples teorías por medio de antecedentes astronómicos, históricos y también bíblicos. Una de ellas es que podría haber sido una supernova, mientras otras dicen que pudo ser un alineamiento planetario, como el que percibimos a principio de mes. Este podría haber ocurrido seis años AC, entre el Sol, Júpiter, la Luna y Saturno, durante el equinoccio de primavera, lo que eliminaría la versión de que Jesús nació en invierno para Europa. Una alineación similar, se produciría dentro de medio millón de años", comenta Inostroza.

Así, los científicos concluyen que este fenómeno se trató de un recorrido del cometa Halley el que inspiró al cristianismo, a desarrollar la leyenda de la Estrella de Belén.