El reciente atentado contra el candidato a la presidencia Donald Trump ha desencadenado una ola de apoyo inusual entre sus seguidores.

Algunos fanáticos están llevando su devoción al extremo, tatuándose la imagen del incidente en sus cuerpos.

Tim Lease, un tatuador de Orlando, Florida, quedó atónito cuando un cliente le pidió plasmar la famosa imagen de Trump ensangrentado. “Este cliente entró al salón momentos después del tiroteo”, relató Lease.

El artista, que se describe como un “teórico de la conspiración bien educado”, aceptó el desafío. Lease invirtió tres horas en crear la pieza, cobrando 700 dólares por el trabajo.

“Sabía que se volvería viral”, comentó Lease sobre su creación. No se equivocó; la publicación en Instagram ha acumulado más de 900 me gusta y miles de comentarios.

Pero Lease no es el único tatuador involucrado en esta tendencia. En el festival anual de tatuajes de Orlando, la artista Nikki Se7en también inmortalizó el momento en la pierna de un hombre.

Mientras tanto, en Holiday, Florida, la tatuadora Hannah Cash optó por una versión diferente del mismo instante histórico. Ambos diseños incluían la palabra “Fight” (Lucha), palabra que emitió el republicano tras recibir el impacto de bala.

La imagen del expresidente levantando el puño tras el atentado se ha vuelto icónica. Ahora, no solo adorna la piel de sus seguidores, sino también camisetas y otros productos.

Algunas prendas llevan la frase “Bullet Proof” (A prueba de balas), un guiño a la aparente invulnerabilidad de Trump.

Estas camisetas se han vuelto populares en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee.

La comercialización del incidente no se limita a tatuajes y camisetas. Una empresa lanzó una línea de tenis blancos con la imagen de Trump y el lema “Fight, fight, fight”, a un precio de 299 dólares.

“Estos tenis de edición limitada rinden homenaje a su inquebrantable determinación y valentía”, reza la publicidad del producto. Con solo 5,000 pares disponibles, se presentan como piezas de coleccionista.

La reacción en redes sociales ha sido mixta. Mientras algunos alaban la libertad de expresión, otros critican estos gestos como provocativos y de mal gusto.

Introducing the FIGHT FIGHT FIGHT Luxury High-Tops. Despite the assassination attempt on President Trump, POTUS stood tall and resilient, leading the crowd with the powerful chant "Fight, Fight, Fight."



These limited edition high-tops, featuring Trump's iconic image with his… pic.twitter.com/j1vBHzxPYU