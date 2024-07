Comparte

Un imponente camión minero con la consigna “JUNTOS” recorriendo las calles de París, con los Campos Elíseos, la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo de fondo, banderas chilenas flameando y el clásico “ceacheí” como sonido principal.

Todo interactuando con íconos culturales parisinos y capturando las miradas de locales y turistas por igual. Ese es el contenido de los tres videos que se hicieron virales en redes sociales ad portas de la inauguración de los Juegos Olímpicos y que es parte de una campaña para apoyar y celebrar la participación nacional en la cita deportiva.

Si bien la imagen parecía ser real, y se ha replicado ya en varios medios internacionales, lo cierto es que se trató de una construcción con herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial y otras técnicas de innovación y que sólo existió en redes sociales, alcanzando en pocas horas más de 15 millones de visualizaciones.

¿El objetivo? Relevar a través de algo propio de la identidad Chile, como es la minería, la presencia de la delegación chilena, llamando la atención con un elemento de alto impacto en un escenario global.

La activación fue realizada por el estudio de meta marketing WISE Innovation Studios “trabajando de la mano de Antofagasta Minerals, junto a Pablo Orozco, gerente de comunicaciones y su equipo, para crear un video hiperrealista”, dijo el CEO de la compañía, Igal Weitzman.

“El resultado es espectacular e imponente, haciendo parecer que Chile, con algo tan nuestro como es la minería, se tomó las calles de París celebrando la cultura y el deporte chileno. Hacer lo imposible posible es nuestro lema”, comentó, agregando que la técnica utilizada es similar a la que usaron para “encender” la antorcha sobre la Torre Entel al iniciarse los Juegos Panamericanos.

En esta oportunidad, puntualiza el creativo, rebautizaron globalmente esta tendencia del marketing como Virtual Out Of Home (VOOH) “para alejarnos del concepto Fake, que sí tenía el nombre anterior que era Fake Out Of Home”.

Respecto a la tecnología que hay detrás, el CEO de WISE detalló que se trata de una combinación de Inteligencia Artificial (AI) en distintas capas del proyecto y estrategias, CGI (Imágenes Generadas por Computadora), Animación 3D con IA y mucha innovación en la creatividad para crear experiencias visuales y emocionales, además de diseño de sonido de última generación.

“Estas tecnologías nos permitieron lograr un camión minero con un alto nivel de realismo y precisión. Junto con eso, la campaña incluyó una producción audiovisual coordinada con nuestros equipos en París, que integró técnicas de proyección 3D y mapping para ubicar virtualmente el camión en las calles de esa ciudad mientras se estaba desarrollando la producción. De este modo, logramos que las proyecciones aparecieran en las ubicaciones específicas deseadas”, explicó.

También “se añadieron banderas y personas celebrando con un audio y ambiente especial para que el cántico ‘ceachei’ envolviera a los espectadores, dando como resultado un material audiovisual inmersivo y memorable”, afirmó el ejecutivo.

Sobre cómo esto cambia los paradigmas del marketing, Weitzman consignó que estamos frente a un nuevo mundo de innovación llamado meta marketing 3.0, el cual responde a consumidores que anhelan conexiones y experiencias únicas y auténticas con las marcas.