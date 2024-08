Comparte

Recientemente, Cecilia Bolocco participó como invitada en el programa el “Rompecabezas” y habló con Pedro Carcuro sobre la Fundación Care.

En tanto, Bolocco comenzó contando que este organismo lo fundó luego de que su hijo, Máximo, padeciera cáncer, con el fin de ayudar a las familias que tuviesen que lidiar con lo mismo que ella vivió.

La ayuda se canaliza de diferentes maneras, una de ellas es a través de una plataforma digital donde le dan asistencia médica, administrativa y financiera, a los pacientes oncológicos.

Asimismo, espera en un futuro abrir un centro oncológico donde las personas que padecen cáncer puedan recibir un tratamiento como en el primer mundo.

Para poder seguir dando esta ayuda, Cecilia comenzó con una compaña para recolectar dinero y así poder ampliar su cobertura.

“Necesito mucha ayuda, porque el cometido que tengo es enorme y me he propuesto una meta difícil y dura de alcanzar, pero yo creo que en la importancia de unir a todo chile, el cáncer nos convoca a todos y no puede seguir esperando”, insistió Bolocco.

Finalmente, contó que este 7 de agosto realizarán un Live para reunir dinero con Pancho Saavedra, diferentes artistas y animadores, el cual se transmitirá este miércoles 7 de agosto a las 20:00 horas, por el canal oficial de YouTube de Canal 13 y las cuentas de Instagram de Cecilia y la fundación.