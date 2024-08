Comparte

El año 2023, a nivel de toda la región Latam, la industria cosmética registró ventas por USD 71.950 millones, con un crecimiento de 16,2% respecto del año anterior. En Chile, en tanto, se registraron ventas por USD 3.706 millones, con un crecimiento de 11,8% real, con relación al año pasado.

En este universo, cabe destacar que Chile es el país que tiene mayor consumo de productos cosméticos per cápita, alcanzando USD189 vs Latam, que solo alcanza USD109 per cápita, en base año 2023.

Este primer semestre del 2024 la industria cosmética cerró con un crecimiento del 11,6%, a valor real, impulsado fuertemente por un mayor consumo en SKIN CARE de 18,8% y en particular el mayor uso de Protectores Solares, destacando que este tipo de productos ya ha sido integrado en el consumo permanente para el cuidado de la piel a nivel de toda la familia. En la Cámara Cosmética esperan lograr cifras positivas al cierre del año.

En cuanto a participación de categorías, respecto al 2023, la región presenta una distribución de 21% en Fragancias vs Chile con un 19,3%; en Hair Care la región presenta 17,6% vs Chile con un 18,5%. Skin Care en la región alcanza a 16,2% vs Chile con una mayor participación 20,4%, y el cuidado masculino en la región es la tercera categoría de mayor participación alcanzando un 17,6 del total del consumo de Latam, comparado con nuestro país, donde esta categoría está logrando una participación 16,5%, tomando el mercado masculino cada día mayor relevancia.

“El mayor desafío de la industria es seguir ofreciendo productos de calidad y ayudar a los consumidores a una compra bien informada para evitar consumir productos informales que no garanticen el cuidado de las personas y la calidad de estos, para esto reforzamos nuestro llamado a los consumidores en revisar los rótulos/etiquetas para el seguimiento de las recomendaciones del fabricante y verificar si estos se encuentran registrados en las bases de dato del Instituto de Salud Pública#, señala Mauricio Hörmann, presidente ejecutivo de la Cámara Cosmética.