Con la llegada de la primavera, muchas personas ajustan su rutina de cuidado de la piel, y la Vitamina C se convierte en un ingrediente clave por sus beneficios antioxidantes. Sin embargo, su uso está rodeado de mitos que es importante aclarar para aprovechar sus propiedades al máximo.

Sin duda, la Vitamina C puede ser un gran aliado, siempre que se elija y utilice el producto adecuado para cada tipo de piel. Las fórmulas de la línea de Vitamina C de The Body Shop, por ejemplo, son 100% veganas y contienen hasta un 98% de ingredientes naturales, lo que las hace más respetuosas con la piel y el medio ambiente. Sin embargo, aún existen varios mitos en torno a este ingrediente, que pueden generar malentendidos o resultados no deseados. A continuación, desmentimos algunos de los más comunes:

“La Vitamina C mancha la piel con el sol”

Este potente antioxidante ayuda a reparar los daños causados por el sol y, si se usa junto con protector solar (SPF 50+), no provoca manchas. Es segura para las rutinas diurnas, pero el uso de protector solar debe ser constante, especialmente en primavera y verano, con o sin Vitamina C, para prevenir problemas como el cáncer de piel.

“La Vitamina C es solo para pieles maduras”

Este componente beneficia a todo tipo de pieles, independientemente de la edad. Productos como el Exfoliante Suave de Vitamina C de The Body Shop eliminan células muertas y suavizan incluso las pieles más sensibles. Además, productos como el Tónico Iluminador son útiles para pieles más jóvenes, mejorando su luminosidad.

“Cuanto mayor es la concentración de Vitamina C, mejores son los resultados”

Una alta concentración no siempre es mejor, ya que puede irritar la piel. Es recomendable empezar con concentraciones bajas y aumentarlas gradualmente según la tolerancia. Por ejemplo, el Sérum Iluminador de The Body Shop contiene un 10% de Vitamina C extraída de bayas de camu camu, ofreciendo resultados notables en luminosidad y uniformidad después de varias semanas de uso.

“La Vitamina C no es compatible con otros ingredientes”

La Vitamina C puede combinarse con otros ingredientes como el retinol y los ácidos, siempre que se usen fórmulas adecuadas. El Sérum Iluminador de Contorno de Ojos de The Body Shop, por ejemplo, incluye además cafeína y ácido hialurónico, proporcionando hidratación y frescura durante 12 horas.

“La Vitamina C es solo para el rostro”

La Vitamina C no se limita al cuidado facial. Productos como la Crema Hidratante Intensa de Vitamina C también pueden aplicarse en el cuello y escote, aportando suavidad, hidratación e iluminación a diferentes partes del cuerpo.

Elisa Grube, Gerente de Marketing de The Body Shop, asegura que “la línea de Vitamina C está creada para generar un impacto positivo no sólo en la piel, sino también en el planeta, a través de sus envases reciclados y reciclables que pueden llevarse a cualquier tienda de la marca en Chile, y sus fórmulas con ingredientes naturales y libres de crueldad animal”.

Además, agrega: “Algunos productos de la línea también están formulados con enzimas de papaya, biakuchol, aloe vera, aceite de sésamo, escualeno derivado del olivo, y muchos ingredientes más, por lo que cada producto tiene bastante que entregar en distintos momentos del día y en cada etapa de vida de las personas”.