El comediante Fabrizio Copano sorprendió al periodista Pedro Carcuro con emotivas palabras de admiración, luego de que fuera entrevistado en el programa "El Rompecabezas" de Agricultura.

"Ojalá que vuelvas pronto a casa, bueno, el regreso está programado para agosto, en Teatro Caupolicán", dijo Pedro Carcuro, momento en el que Copano reveló que realizará un segundo show en Chile.

"Ya vendimos uno, vendimos un Caupolicán, está repleto, estamos muy felices y anunciamos un segundo hace dos minutos, así que ya está disponible en redes sociales, para el que quiera comprar", dijo el humorista.

Tras esto, Carcuro le deseó "éxito en este año que ha partido", momento en el que Fabrizio expresó su admiración hacia el conductor del programa radial.

El Rompecabezas/AgriculturaTV

"Pedro, me han llamado de todos lados para hacer entrevistas, obviamente que en un momento donde hay mucha atención, y yo quería mucho hacer esta, porque mi admiración para ti es desde la más tierna infancia", confesó.

Asimismo, aseguró que "me encanta tu trabajo, tu forma de entrevistar. Para mí es un honor, casi siempre, cuando necesito un poco de inspiración, meterme a ver entrevistas tuyas como la de Los Prisioneros, la del Chino Ríos, todas esas siempre me fascinan".

"Me emocionas por lo que has contado, y merecido, pero igual uno se emociona. Que te vaya muy bien, cariños a tu familia, ha sido un agrado conversar contigo, gracias por estos minutos que nos has dado", fue la respuesta del destacado periodista.