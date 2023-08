Comparte

Sergio «Checho» Hirane condenó que el Presidente Boric diera dos días de duelo nacional por la muerte de Guillermo Teillier (PC) y después tildara de cobarde al militar (r) que se quitó la vida para no ir a la cárcel, condenado por el asesinato de Víctor Jara.

«Yo trato de mantenerme en la línea de ser moderado, pero hay cosas te sacan de las casillas. Uno no puede seguir aceptando que un señor, por darse gustitos personales esté generando esta odiosidad, este nivel de división en todo el país. No he conocido… ni siquiera a Salvador Allende le conocí descriterios tan grandes (como los del Presidente Boric)«, dijo este miércoles el locutor en «Conectados».

«Salvador Allende apuntaba a un tema, iba para allá y era consecuente con las frases que decía. No había conocido en toda mi vida un presidente tan descriteriado y siendo un peligro para la sociedad. Este es un peligro para la sociedad chilena«, agregó.

«Ojalá que no tengamos que enfrentar algo en lo que él tenga que tomar decisiones demasiado importantes. En la línea del peligro para la sociedad, te quiero decir que si yo fuera presidente hoy día estaría preocupado del tema de las isapres como primera prioridad. Ahí va a morir gente si no se toman las medidas que corresponden», concluyó Hirane.

