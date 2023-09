Comparte

A solo horas del inicio de Fiestas Patrias en Chile, surge un importante elemento a considerar; instalar la bandera chilena.

El símbolo patrio conlleva una gran responsabilidad, pues en caso de no instalar de manera correcta el emblema se pueden exponer a multas.



Fiestas Patrias: ¿Cómo colocar la bandera chilena?

En la página web del Gobierno, exponen los pasos para poner la bandera chilena en los hogares y las distintas formas de hacerlo:

Si va a poner la bandera de manera horizontal (colgada en una ventana), la estrella queda en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.

(colgada en una ventana), la estrella queda en la esquina superior izquierda mirada desde el frente. Si va a poner la bandera de manera vertical (colgada en una ventana) la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.

(colgada en una ventana) la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente. Si va a usar un mástil, este debe ser blanco y la bandera en el tope superior.

Multas

Cabe recordar que la bandera debe estar en todos los edificios públicos y privados de manera obligatoria durante las jornadas del 18 y 19 de septiembre.

Sin embargo, en el caso de departamentos, su uso no es obligatorio, siempre y cuando el edificio cuente con bandera.

Finalmente, «el no cumplimiento de estas disposiciones, instalarla al revés, el no izarla o no exhibirla son algunas de las causales de multas«.

Las infracciones van desde 1 a 5 UTM, lo que se traduce en $63.452 hasta $317.260.