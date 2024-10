Comparte

Al segundo trimestre de 2024, DICOM señaló que 509.662 jóvenes morosos corresponden a edades entre 18 y 30 años. Además, una de cada cinco personas presenta una alta carga financiera, superando su nivel de deuda superior al 50% de su ingreso mensual, según Informe de Endeudamiento de la CMF de 2023.

En este sentido, Nicole Mashini, abogada de Total Abogados, señaló que “La deuda no es siempre negativa, ya que permite acceder a bienes y servicios que son importantes en la vida de los jóvenes, estudiar, viajar, etc. El problema es el sobreendeudamiento y contraer deudas mayores a la capacidad de pago”.

Por otro lado, las deudas más comunes en los jóvenes tienen que ver con los créditos de consumo en casas comerciales. “es muy frecuente que, al insertarse laboralmente, accedan a tarjetas de crédito y adquieran bienes o contraten servicios por montos mayores a sus capacidades económicas” explicó la abogada.

Un consejo fundamental que dijó Mashini “Es clave entender el panorama financiero individual de cada uno. Mantener un registro donde se incorporen los ingresos mensuales y el detalle de todos los gastos que tenemos en el mes. Esto nos permite ver en qué estamos gastando más, y evaluar alternativas de ahorro o de generar más ingresos, entre otras cosas.

Recomendaciones

Para evitar este tipo de problemas, la experta de Total Abogados recomienda que es importante:

Orden financiero y presupuestario: Entender cuánto es lo que gano, qué gastos tengo mes a mes y que no puedo dejar de pagar, si tengo o no capacidad de ahorro, etc.

Evitar compras compulsivas: Pensar bien antes de adquirir un producto o servicio, si realmente es algo necesario y si excede mi capacidad de pago

Uso Responsable del Crédito: Utilizar tarjetas de crédito y préstamos de manera responsable, entendiendo los términos y las tasas de interés. Tener cuidado con los pagos en cuotas y en la bola de nieve que se puede crear a largo plazo.

De igual forma, si ya se está inserto en una deuda siempre es aconsejable pagar a tiempo. “En el evento de que esto no sea posible y los ingresos mensuales son insuficientes para cubrirla, aconsejamos buscar asesoría legal experta antes de tomar cualquier decisión” enfatizó Nicole. Los acreedores muchas veces invitan a repactar deudas, pero las condiciones pueden ser más complicadas a largo plazo y empeorar la situación.